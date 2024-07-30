Марченко объяснил, почему затянули с поиском дополнительных 500 млрд гривен на Силы обороны

По словам министра, задержка была вынужденной и связана с особенностями принятия решений Международным валютным фондом по предоставлению финансирования Украине.

"Мы ограничены рамками программы с МВФ. 30 июня проходило заседание исполнительного совета МВФ. Если бы правительство обнародовало налоговые инициативы до заседания исполнительного совета фонда, то заседания бы по Украине не было. И Украина не получила бы очередной транш кредита в сумме 2,2 млрд долларов ", – объясняет Сергей Марченко, называя шаги правительства абсолютно прагматичными.

Он предполагает, что, возможно, в 2023 году упомянутые налоговые инициативы были бы более уместны, чем в середине 2024-го. Но, по его словам, правительство реагировало на ситуацию, которая складывалась на тот момент: "У нас не было других вариантов".

Сергей Марченко констатирует: ситуация с финансированием военных нужд критическая.

"Мы бы хотели, чтобы эта дискуссия (в Верховной Раде по принятию правительственных налоговых инициатив – ред.) была очень короткой и эффективной – договорились о пересмотре и имплементировали. Времени для затягивания дискуссии у нас нет", - призвал министр.

Напомним, 18 июля Кабинет министров одобрил проект изменений в государственный бюджет на 2024 год по увеличению финансирования сектора безопасности и обороны на 495,3 млрд гривен, а также проект изменений в Налоговый кодекс по увеличению налоговых поступлений на общую сумму 138,7 млрд гривен. Ради этого правительство предлагает увеличить ставки отдельных налогов и расширить налогооблагаемую базу.

Инициатива правительства повысить налоговое давление на легальный бизнес и рядовых украинцев для получения дополнительного финансирования армии вызвала широкие дискуссии в обществе.