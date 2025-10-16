Марченко назвал непокрытую потребность во внешней помощи Украине на 2026-2027 годы

Марченко сказал об этом во время заседания Круглого стола министров в поддержку Украины, которое состоялось 15 октября в Вашингтоне.

Мероприятие организовали совместно правительство Украины, Всемирный банк и МВФ. В нем приняли участие президент Всемирного банка Аджай Банга, директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева и представители стран-партнеров.

Партнеры оценили финансовую политику Украины

По данным пресс-службы, международные партнеры отметили стабильность финансовой системы Украины и успехи в фискальных реформах. В то же время они согласились, что страна все еще нуждается в значительной поддержке для покрытия бюджетного дефицита.

Марченко поблагодарил партнеров за помощь, которая с февраля 2022 года превысила 152 млрд долларов. Только в 2025 году Украина уже получила более 36,9 млрд долларов международной поддержки.

Новые механизмы и российские активы

Министр отметил, что из-за войны давление на государственные финансы сохраняется. Чтобы сбалансировать бюджет 2026 года, Украина рассчитывает на новые программы сотрудничества с МВФ и запуск механизма использования замороженных российских активов.

"Украина продолжает выполнять все свои обязательства, сохраняя макрофинансовую стабильность даже во время войны. Но наши потребности остаются значительными. Для финансовой устойчивости в 2026-2027 годах нужно привлечь дополнительные ресурсы, в том числе через использование российских активов", - сказал Марченко.

Репарации с России и новая программа МВФ

Минфин уже работает со странами-партнерами над запуском механизма "Репарационный кредит". Он предусматривает использование замороженных российских активов для привлечения средств на приоритетные потребности Украины. По словам Марченко, важно достичь политического соглашения по этому механизму как можно быстрее.

Также Украина совместно с МВФ готовит новую программу сотрудничества, которая должна учитывать среднесрочные потребности экономики. Программа будет включать поддержку бюджетных расходов, стабилизацию долга и меры по укреплению финансовой системы.