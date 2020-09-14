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Мінімальна зарплата зросте в 2021 році на 30%

Київ, Понеділок 14 вересня 2020 13:34
Мінімальна зарплата зросте в 2021 році на 30%
Фото: гривні (прес-служба НБУ)
Автор: Олександр Білоус

Зростання мінімалки призведе додаткових витрат держбюджету на 50 млрд грн

Мінімальна зарплата зросте в 2021 році на 30%. Відповідний прогноз закладено в проекті державного бюджету на наступний рік.

Про це йдеться в презентації держбюджету, представленої в Міністерстві фінансів.

Згідно з проектом, заплановано двоетапне підвищення з 1 січня до 6000 гривень і з 1 липня до 6500 гривень.

Крім того, в документі закладено зростання середньозваженого посадового окладу працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки, також на 30% - з 1 січня 2021 року до 2 670 гривень, а з 1 липня 2021 року до 2 893 гривень.

Раніше у Мінфіні повідомили, що в проекті державного бюджету на 2021 рік планується закласти додаткові витрати в розмірі 47 млрд гривень. Гроші підуть на підвищення зарплат бюджетникам.

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів 26 серпня підвищив посадовий оклад (тарифну ставку) працівника 1 тарифного розряду з 2 102 гривень до 2 225 гривень. Ставка бюджетників підвищується з 1 вересня 2020 року.

Як повідомляло РБК-Україна, Верховна рада 25 серпня схвалила закон про підвищення мінімальної зарплати в Україні з 1 вересня до 5000 гривень.

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