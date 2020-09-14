ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Марченко: проект бюджету-2021 збалансований і реалістичний

Київ, Понеділок 14 вересня 2020 13:23
Марченко: проект бюджету-2021 збалансований і реалістичний
Фото: Сергій Марченко (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Проект державного бюджету-2021 збалансований і реалістичний. Документ отримав назву "Бюджет можливостей для розвитку".

Про це на презентації проекту заявив міністр фінансів України Сергій Марченко.

За його словами, при підготовці бюджету провели багато консультацій з головними розпорядниками бюджетних коштів, органами місцевого самоврядування та відповідними асоціаціями.

"Це була велика копітка робота протягом останніх трьох місяців... Ми намагалися максимально збалансувати всі речі. Проект бюджету є збалансованим, він є реалістичним. І цей бюджет дає можливості для розвитку, тому назва бюджету - це "Бюджет можливостей для розвитку", - додав Марченко.

Нагадаємо, сьогодні на позачерговому засіданні Кабінет міністрів України підтримав проект державного бюджету на наступний рік. Верховна рада розгляне його у першому читанні 18 вересня.

Крім того, сьогодні Кабінет міністрів доручив проконтролювати витрати Фонду COVID-19. Зокрема, в уряді заявили, що прозорість та ефективність використання коштів Фонду є одним із зобов'язань, які Україна взяла перед Міжнародним валютним фондом.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Економіка Кабінет Міністрів УкраїниМіністерство фінансів Українибюджет
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся