Марадона залишив мексиканський клуб через проблеми зі здоров'ям

Фото: Дієго Марадона (facebook.com/doradosfc)

58-річному прославленому аргентинцеві чекають дві операції

Чемпіон світу в складі збірної Аргентини Дієго Марадона залишив посаду головного тренера мексиканського футбольного клубу "Дорадос". Як заявив його адвокат Матіас Морлі в Twitter, причиною відходу аргентинця стали проблеми зі здоров'ям.

"Лікарі порадили йому присвятити час здоров'ю. Він зробить дві операції - на плечі і на коліні", - написав адвокат.

Мексиканський клуб підтвердив відхід аргентинця, подякували йому за виконану роботу і побажали якнайшвидшого одужання.

"Разом ми здивували світ і показали, що футбол - це пристрасть і серце. Дякую за все, скоро побачимося, бос", - сказано в повідомленні, опублікованому на офіційному сайті клубу.

Juntos sorprendimos al mundo. Demostramos que el fútbol es pasión y corazón.



Con el Diego de Sinaloa, #LaHicimosDeDiez.



¡Gracias por todo, Jefe! ¡Recupérate y nos vemos pronto! pic.twitter.com/A3g77k3wIM — #ConElPezHastaElFinal (@Dorados) June 13, 2019

Марадона очолив "Дорадос", який виступає у другому за силою дивізіоні Мексики, у вересні 2018 року.

Нагадаємо, на початку року Марадону госпіталізували з внутрішньою кровотечею.