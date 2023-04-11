"Манчестер Сити" разгромил "Баварию" в первом четвертьфинале Лиги чемпионов

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Лига чемпионов, 1/4 финала, первые матчи

"Манчестер Сити" – "Бавария" – 3:0

Голы: Родри, 27, Силва, 70, Холанд, 77

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На стартовом отрезке соперники обменялись полумоментами. "Горожанин" Холанд с неудобной позиции пробил выше ворот, а мюнхенец Дэвис нанес слишком неточный удар метров с 20-ти. В середине тайма стало острее: Зоммер справился с выпадом Холанда, а Диаш бросился под выстрел Мусиалы.

Впрочем, на 27-й минуте "Ман Сити" повел в счете. Фактически хозяева забили гол из "ничего". Это Родри получил пас от Силвы, сместился немного в центр, убрал на замахе Мусиалу и левой элегантно закрутил мяч в дальний верхний угол.

Гол немного успокоил игру. До перерыва "горожане" и "Бавария" создали лишь еще по моменту. Второй раз огорчить "ротен" мог Гюндоган, но Зоммер в отчаянном прыжке перевел мяч на угловой. Сане в свою очередь пробил рядом со штангой с дистанции. Он же дважды потревожил Эдерсона на старте второй половины – бразильский кипер был на высоте.

А потом "горожане" шокировали гостей двумя мячами в течение семи минут. Сначала в нестандартных ролях сработала связка Холанд-Силва. Норвежец навесил после ошибки Упамекано, а португальский хавбек головой переправил мяч в сетку ворот. Вскоре же "Ман Сити" реализовал атаку вторым темпом после углового – Стоунз сбросил головой, а Холанд замкнул передачу партнера.

Такое развитие событий окончательно остановило "Баварию". До финального свистка мюнхенцы так и не создали возможности, чтобы размочить счет. В свою очередь "горожане" могли забивать еще. Итак, команда Хосепа Гвардиолы сделала сверхуверенную заявку на выход в полуфинал.