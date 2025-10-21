Манько рассказал о ситуации на фронте и ответил на личную критику

Начальник Управления штурмовых подразделений Валентин Манько обнародовал отчет о текущей ситуации на ключевых участках фронта, а также обратился к общественности и военнослужащим.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на его обращение .

Ситуация на фронте: Отражены атаки и уничтожена техника

По словам Валентина Манько, наиболее горячими точками остаются:

Запорожское направление

"Противник пытался 3-4 наката прорвать нашу линию обороны. Значит, был уничтожен максимально... Вся техника, которая сегодня просто десятками ехала... была вся уничтожена", - написал начальник Управления штурмовых подразделений. Он отметил слаженную работу 17 корпуса и успешное продолжение операций штурмовых подразделений.

Новопавловское направление

Были зафиксированы три попытки прорыва врага. Благодаря 425-му отдельному штурмовому полку и 5-й штурмовой бригаде противнику не дали ворваться в Днепропетровскую область.

Покровское направление

"Идут тяжелые бои, пока не могу вам ничего сказать... Горячий, очень горячий, но также ситуация под нашим контролем. То есть пока противник, мы уничтожаем всего противника, который туда намерен зайти", - отметил Манько.

Добропольское направление

Продолжается специальная операция, кольцо вокруг вражеских сил "сгущается".

Харьковское направление (Купянск)

Штурмовые подразделения начали работу: "трудно, но мы уже работаем. Так просто враг там не пройдет."

Сумское и Курское направления

"Так же дальше держим, удерживаем и отталкиваем врага дальше", – рассказал он.

Личное обращение и языковая позиция

Валентин Манько, который имеет боевой опыт с 2014 года, затронул тему языка и критики в свой адрес. Он подчеркнул, что, несмотря на то, что учился в русскоязычных заведениях, 11 лет посвятил свою жизнь защите Украины, имеет многочисленные ранения и контузии.

"Я создаю эти войска штурмовые благодаря господину главнокомандующему и многим с моим друзьям... И мы создаем все вместе, для того чтобы усилить. И они сейчас крайне нужны нам", - заявил он.

На критику относительно его социальных сетей и употребления языка, он эмоционально ответил: "Сколько лет я посвятил своей жизни, вместо того чтобы воспитывать своих детей, я посвящаю его защите своей страны, своего государства".

Он также добавил, что участвует в десятках штурмов, лично уничтожал российских солдат, а под его командованием были ликвидированы тысячи врагов и десятки единиц техники с 2014 года.

"Для меня Украина - самое дорогое, что есть на свете. Считаю, что для украинизации сделал достаточно. Относительно моих соцсетей - исправлю. Спасибо, что обратили на это внимание," - подчеркнул начальник Управления.

Призыв к поддержке и мобилизации

Начальник управления штурмовых подразделений призвал донатить на нужды военных, особенно на фоне ухудшения погодных условий.

"Ребятам очень нужны квадроциклы, очень много туманных работ, ночной работы. Нужны очень ПВС, ПБС, нужны беспилотные системы разного типа. Прошу донатить, не жалейте, потому что мы уже работаем для вас", - обратился он.

Напоследок Валентин Манько призвал всех граждан, кто еще не в рядах ВСУ: "Вступайте. Вы нам нужны. Украинизация сейчас возможна только с оружием в руках. Слава Украине! Слава штурмовым войскам!".