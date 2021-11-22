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Маніпуляції з "зеленими" єврооблігаціями підривають довіру іноземних інвесторів до України, - нардеп

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Київ, Понеділок 22 листопада 2021 12:35
Маніпуляції з "зеленими" єврооблігаціями підривають довіру іноземних інвесторів до України, - нардеп Фото: народний депутат "Євросолідарності" Олексій Гончаренко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Блокування виплати коштів виробникам «зеленої» енергії підриває довіру іноземних інвесторів до української влади.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву народного депутата від фракції "Європейська Солідарність" Олексія Гончаренка в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера".

"Відбувається тиск на окрему компанію. Які є механізми, чи то корупція, чи то вплив на медіа - це питання номер один, на яке, звичайно, ми маємо відповісти. Але ж весь світ це бачить. І назвіть мені іноземну компанію, інвестора, який прийде в країну, в якій влада в будь-який момент може перекрити кисень. От просто захотіли - перекрили. Як таке в принципі може бути? А це відбувається прямо зараз у нашій країні. І тому на це буде реакція", - зазначив нардеп.

Гончаренко наголосив, що сьогоднішні дії влади стосовно невиплати коштів виробникам "зеленої" енергії є прямо протилежними до задекларованих заяв на останньому кліматичному саміту у Глазго, стосовно планів України сприяти і долучитися до ініціатив щодо глобального переходу від вугілля до чистої енергетики.

Як повідомлялося, 13 листопада уряд заблокував виплату боргів перед "зеленими" інвесторами із коштів цільових "зелених" єврооблігацій під державні гарантії.

15 листопада виплати отримали всі компанії, крім однієї компанії - ДТЕК ВІЕ.

ДТЕК повідомив західних кредиторів про дискримінаційні дії українського уряду і зажадав провести розслідування махінацій при розподілі коштів єврооблігацій.

Інвестиційна компанія Dragon Capital повідомила, що політична дискримінація окремих компаній при виплаті коштів цільових "зелених" єврооблігацій підриває довіру інвесторів до уряду України та призведе до негативної реакції на боргові зобов'язання українських компаній.

В аналітичному звіті інвестиційної компанії Concorde Capital йдеться про те, що спроба влади тиснути на ДТЕК невиплатою єврооблігацій є необдуманим рішенням і матиме негативні наслідки для України на зовнішніх фінансових ринках.

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