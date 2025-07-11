Маникюр, который выглядит "дорого". Эти цвета и дизайны выбирают роскошные женщины

Молочный нюд

Мягкий, светлый беж или молочный оттенок - это эталон элегантности. Он подходит к любому тону кожи, визуально удлиняет пальцы и всегда выглядит опрятно. Именно этот цвет чаще всего выбирают женщины, для которых роскошь - это сдержанность.

Черный, но с глянцем или сатином

Глубокий черный лак с зеркальным блеском это не о "готичности", а о силе и статусе. Особенно эффектно смотрится на коротких квадратных ногтях или в сочетании с акцентным ногтем с золотым декором. В этом сезоне черный - это новый нюд.

Карамель, капучино, какао

Эти теплые оттенки стали новым синонимом стиля. Они выглядят глубже, чем бежевый, но не навязчиво, будто ноготки и должны быть цвета какао. Такие дизайны подойдут женщинам, которые хотят выглядеть уверенно, но не кричать об этом.

Полупрозрачный розовый с тонким дизайном

Микро-жемчуг, тонкие линии, вкрапления светлого глиттера или "стеклянный" блеск - такие детали не бросаются в глаза, но завораживают. Это стиль old money в маникюре, где нет ничего лишнего, а все на уровне деталей.

Металлический френч

Классический маникюр с металлическим кончиком (золото, платина, графит) - это современный взгляд на люкс. Он остается лаконичным, но добавляет нотку "скрытого шика". Идеальный вариант для вечеринок или деловых мероприятий.