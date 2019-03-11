З Мангера зняли електронний браслет

Мангеру також повернули закордонний паспорт

Из главы Херсонской областной рады Владислава Мангера, которого подозревают в организации убийства Екатерины Гандзюк, сняли электронный браслет и вернули ему паспорт для выезда за границу. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Украинские новости".

Эту информацию подтвердил адвокат Мангера Дмитрий Ильченко, однако он не уточнил, в какой день прошли соответствующие мероприятия.

"Браслет сняли, паспорта вернули", - сказал он.

Также он сообщил, что пока адвокаты не подали апелляционную жалобу на отстранение Мангера с должности председателя облсовета, но собираются обратиться в суд апелляционной инстанции.

Напомним, ранее Шевченковский суд не продлил срок действия обязанностей, возложенных на Владислава Мангера. С него разрешили снять электронный браслет, а также Мангеру могут вернуть залог. Впрочем, Шевченковский суд отстранил его от должности сроком на один месяц.

После этого генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что ГПУ будет подавать апелляцию на решение Шевченковского суда.