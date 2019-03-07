ГПУ знову подасть апеляцію на рішення по Мангеру

Фото: Владислав Мангер (Віталій Носач/РБК-Україна)

Генпрокуратура оскаржить ріщення щодо запобіжного заходу Мангеру

Генпрокурор України Юрій Луценко прокоментував справу Владислава Мангера і заявив, що ГПУ подаватиме апеляцію на рішення Шевченківського суду. Про це він сказав на брифінгу щодо спроби підкупу одного з кандидатів в президенти України, передає кореспондент РБК-Україна.

Він нагадав, що Шевченківський райсуд задовольнив клопотання про відсторонення Мангера від посади.

"Ми готуємо матеріали до апеляційного суду по питанню запобіжного заходу Мангеру. Двічі суд першої інстанції нас не почув, може почує Київський апеляційний суд", - заявив Луценко.

Нагадаємо, раніше Шевченківський суд не продовжив строк дії обов'язків, покладених на Владислава Мангера. З нього зняли електронний браслет і можуть повернути заставу.

Втім, Шевченківський суд відсторонив його від посади строком на один місяць.

РБК-Україна писало, що Київський апеляційний суд 4 березня ухвалив залишити без задоволення апеляційні скарги прокурорів і адвокатів стосовно Владислава Мангера, якого підозрюють у замовленні вбивства Катерини Гандзюк.