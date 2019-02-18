Мангер після виходу під заставу повернувся на роботу

Мангер провів апаратну нараду в Херсонській облраді

Глава Херсонского облсовета Владислав Мангер, который подозревается в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк, вернулся на работу. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Херсонского областного совета.

Сообщается, что сегодня Мангер провел аппаратное совещание. Кроме того, он заслушал отчет о работе коммунальных предприятий за неделю и поручил держать их деятельность на контроле.

Напомним, ранее за Мангера внесли залог в размере почти 2,5 млн гривен. После этого он покинул СИЗО и заявил, что будет сотрудничать со следствием, чтобы установить "реальных преступников".

Также стало известно, что Генпрокуратура обжалует выход Мангера под залог. ГПУ подаст апелляционную жалобу в Киевский апелляционный суд. Пресс-секретарь Юрия Луценко Лариса Сарган также отметила, что обвинение настаивало на аресте Мангера до 3 марта без возможности внесения залога.

11 февраля ему объявили подозрение в организации убийства Екатерины Гандзюк. По версии следствия, он причастен к заказному убийству с особой жестокостью.