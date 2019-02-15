Фото: Владислав Мангер (РБК-Україна)

Мангер вийшов під заставу в розмірі 2 млн 497 тис. гривень

Голова Херсонської обласної ради Владислав Мангер, якого підозрюють в організації вбивства Катерини Гандзюк, вийшов із СІЗО. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Громадське".

Мангер заявив, що буде співпрацювати зі слідством для того, щоб встановити

"реальних злочинців".

"Скажу тільки одне: потрібно продовжувати співпрацювати зі слідством для того, щоб знайти реальних злочинців. Я повністю готовий допомагати і працювати, скільки це буде потрібно слідству", - сказав Мангер, вийшовши із СІЗО.

Підозрюваний в організації вбивства Катерини Гандзюк, Владислав Мангер вийшов з СІЗО під заставу. 2 млн 497 тисяч 300 гривень за нього вніс його ж адвокат. Звідки гроші – Мангер не відповів pic.twitter.com/eKABNynCWk — Hromadske.UA (@HromadskeUA) February 15, 2019

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за Владислава Мангера, якого підозрюють в організації вбивства Катерини Гандзюк, внесли заставу в розмірі 2 млн 497 тис. гривень.

РБК-Україна писало, що Шевченківський районний суд Києва заарештував голову Херсонської обласної ради Владислава Мангера до 3 березня з правом внесення майже 2,5 млн гривень застави. Після оголошення рішення підозрюваного відвезли в СІЗО.

Відзначимо, 11 лютого Мангеру оголосили підозру в організації вбивства Катерини Гандзюк. Заступник генпрокурора Юрій Столярчук вручив підозрі голові Херсонської обласної ради в організації замовлення вбивства, тобто умисного протиправного заподіяння смерті, вчиненого з корисливих мотивів, на замовлення, з особливою жорстокістю за попередньою змовою групою осіб.