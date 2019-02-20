Мангер готовий свідчити перед поліцією та ГБР, - адвокат

Мангер вважає, що СБУ може викривити його свідчення

Подозреваемый в организации убийства советника городского головы Херсона Екатерины Гандзюк председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер готов свидетельствовать Национальной полиции и государственного бюро расследований. Как информирует РБК-Украина, об этом в комментарии "Громадському" сказал адвокат Мангера Александр Шадрин.

При этом подозреваемый отказался давать показания следователю Службы безопасности Украины - 15 и 20 февраля. Причиной Мангер назвал возможность искажения показаний со стороны СБУ. В частности, в Службе работает генерал Данил Доценко, которого Мангер на судебном заседании 13 февраля обвинил в организации нападения на Гандзюк.

"Когда человек (Мангер, - ред.) прямо указывает на должностное лицо СБУ и сама Служба безопасности (проводит допрос, - ред.), то опять есть риск, что показания будут искажены", - отметил адвокат Шадрин.

Также он выразил надежду, что дело Мангера передадут в подследственность Нацполиции или ГБР.

Напомним, в Службе безопасности Украины заявили, что глава Херсонского облсовета Владислав Мангер дважды отказался давать показания.

Добавим, генпрокуратура 19 февраля подала апелляцию на решение суда об избрании меры пресечения председателю Херсонской областной рады Владислава Мангера. Судебное заседание назначено на 21 февраля.