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Мандзій про ЗНО під час карантину: іншого шляху надходження немає

Новини » Суспільство     23.06.2020 - 10:30
Мандзій про ЗНО під час карантину: іншого шляху надходження немає
Фото: Любомира Мандзій (facebook.com/lmandziy)

Результати ЗНО можна буде використовувати в наступному році

В Україні єдиним шляхом вступу у вищий навчальний заклад, незважаючи на карантин, залишається здача зовнішнього незалежного оцінювання. При цьому сам процес вступу в цьому році не буде відрізнятися від торішнього.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна повідомила виконуюча обов'язки міністра освіти Любомира Мандзій.

Вона зазначила, що єдиною відмінністю між вступною кампанією у цьому і минулому році є можливість зараз подати електронну заяву у свій кабінет з 1 серпня.

"Якщо ми говоримо про закон, який звільнив шукачів повної загальної середньої освіти від обов'язкової державної підсумкової атестації, то наголошую, що цей закон не скасовує проведення ЗНО для тих випускників, які мають надійти до установи вищої освіти. Іншого шляху надходження немає. Ми зобов'язані забезпечити чесне та прозоре надходження", - сказала Мандзій.

Також вона підкреслила, що результати ЗНО в цьому році можна буде використовувати на наступний рік.

Кромн цього Мандзій повідомила, що Міносвіти забезпечило пункти тестування усіма індивідуальними засобами захисту.

Мандзій про ЗНО під час карантину: іншого шляху надходження немає

Нагадаємо, основна сесія ЗНО пройде з 25 червня по 17 липня, а додаткова сесія запланована з 23 липня по 11 серпня.

Раніше РБК-Україна писало, що у цьому році в Україні скасували державну підсумкову атестацію для випускників.

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Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новини України МіносвітиВНОвступна кампанія
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