Мандат Столтенберга продовжили до 2022 року

Фото: Йенс Столтенберг (nato.int)

Мандат Столтенберга продовжили до 30 вересня 2022 року

Мандат генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга продовжили до 30 вересня 2022 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Північноатлантичного альянсу.

Повідомляється, що в НАТО домовилися продовжити мандат Столтенберга ще на два роки.

"Союзники домовилися сьогодні продовжити мандат генерального секретаря Йенса Столтенберга ще на два роки - до 30 вересня 2022 року", - повідомили в НАТО.

Крім того, "союзники висловили свою підтримку роботі генерального секретаря з адаптації та модернізації НАТО та забезпечення її придатності для майбутнього".

Honoured by the decision by the #NATO Allies to extend my term as Secretary General until 30 September 2022. Together we will continue to adapt & modernise our Alliance to keep it fit for the future: https://t.co/ybBwSDOy6z pic.twitter.com/K5CIiqRYjl — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) March 28, 2019

"Вважаю за честь рішення союзників по НАТО продовжити термін моїх повноважень генерального секретаря до 30 вересня 2022 року. Разом ми продовжимо адаптувати і модернізувати наш альянс, щоб він відповідав майбутньому", - прокоментував це рішення Столтенберг у своєму Twitter.

Нагадаємо, Рада НАТО призначив Столтенберга на пост генерального секретаря НАТО і голови Ради НАТО 28 березня 2014 року, а 1 жовтня 2014 року він вступив на посаду. Столтенберг став першим норвежцем на посаді голови Альянсу.

Додамо, раніше Столтенберг заявив, що Північноатлантичний Альянс вітає євроатлантичні прагнення щодо членства України в НАТО. За його словами, НАТО одноголосно підтримує територіальну цілісність і суверенітет України та зобов'язання оборонного блоку для підтримки України з проведенням реформ в рамках широкого пакету допомоги.