ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Календар виборів
Результати опитувань по регіонах України
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Мандат Столтенберга продовжили до 2022 року

Новини » Політика    28.03.2019 - 17:49
Мандат Столтенберга продовжили до 2022 року
Фото: Йенс Столтенберг (nato.int)

Мандат Столтенберга продовжили до 30 вересня 2022 року

Мандат генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга продовжили до 30 вересня 2022 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Північноатлантичного альянсу.

Повідомляється, що в НАТО домовилися продовжити мандат Столтенберга ще на два роки.

"Союзники домовилися сьогодні продовжити мандат генерального секретаря Йенса Столтенберга ще на два роки - до 30 вересня 2022 року", - повідомили в НАТО.

Крім того, "союзники висловили свою підтримку роботі генерального секретаря з адаптації та модернізації НАТО та забезпечення її придатності для майбутнього".

"Вважаю за честь рішення союзників по НАТО продовжити термін моїх повноважень генерального секретаря до 30 вересня 2022 року. Разом ми продовжимо адаптувати і модернізувати наш альянс, щоб він відповідав майбутньому", - прокоментував це рішення Столтенберг у своєму Twitter.

Нагадаємо, Рада НАТО призначив Столтенберга на пост генерального секретаря НАТО і голови Ради НАТО 28 березня 2014 року, а 1 жовтня 2014 року він вступив на посаду. Столтенберг став першим норвежцем на посаді голови Альянсу.

Додамо, раніше Столтенберг заявив, що Північноатлантичний Альянс вітає євроатлантичні прагнення щодо членства України в НАТО. За його словами, НАТО одноголосно підтримує територіальну цілісність і суверенітет України та зобов'язання оборонного блоку для підтримки України з проведенням реформ в рамках широкого пакету допомоги.

Чотири кораблі НАТО пройшли через протоку Дарданелли Помпео анонсував спільні з НАТО заходи проти РФ через її агресію щодо України
Вибори 2019 Вибори 2019: головні новини дня Рейтинги кандидатів
Новини України НАТОЄнс Столтенберг
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся