Столтенберг: НАТО зупинило практичне співробітництво з РФ після анексії Криму

Фото: Йенс Столтенберг (nato.int)

НАТО неодноразово закликало Росію звільнити полонених моряків

УНАТО наполегливо працювали, щоб побудувати стратегічне партнерство з Росією, але після анексії Криму, отруєння Скрипалів у Солсбері і порушення Договору про ракети все практичне співробітництво між Альянсом і Росією було призупинено. Про це заявив генсек НАТО Йенс Столтенберг, йдеться в річному звіті Альянсу за 2018 рік.

Генсек зазначив атаку РФ на українські кораблі в Керченській протоці і захоплення росіянами українських моряків. Столтенберг заявив, що НАТО неодноразово закликало Росію звільнити військовополонених.

"Агресивні дії Росії в Україні, її дестабілізуюча військова поведінка і використання гібридних дій проти країн в євроатлантичному регіоні значно змінили міжнародну середу безпеки - зниження стабільності і безпеки та збільшення непередбачуваності", - сказав він.

Нагадаємо, раніше віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе заявляла, що в України немає підстав розраховувати на припинення агресії з боку Російської Федерації в найближчій перспективі, однак, може стримати її розширення присутності НАТО в Чорноморському регіоні.

Зазначимо, Палата представників Конгресу США схвалила заборону на визнання окупованого Криму російським. За відповідний документ проголосували 427 конгресменів.