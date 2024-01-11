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"Манчестер Юнайтед" отпустил опальную звезду на 85 миллионов в Германию

Дортмунд, Четверг 11 января 2024 17:22
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"Манчестер Юнайтед" отпустил опальную звезду на 85 миллионов в Германию Фото: Джейдон Санчо (слева) счастлив вернуться в Дортмунд (bvb.de)
Автор: Антон Федорцив

Дортмундская "Боруссия" подписала вингера сборной Англии и местного "Манчестер Юнайтед" Джейдона Санчо.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

23-летний фланговый исполнитель вернулся на "Вестфаленштадион". Он защищал цвета "шмелей" в 2017-2021 гг.

Санчо будет играть за "Боруссию" на правах аренды. Договор с манкунианцами рассчитан до 30 июня. В новой-старой команде англичанин будет выступать под 10-м номером. Контракт вингера с МЮ действует до лета 2026 года.

На старте сезона Санчо успел сыграть 3 матча без результативных действий. В сентябре наставник "Юнайтед" Эрик тен Хаг отстранил англичанина от командных тренировок из-за нарушения дисциплины. Вингер позволил себе публично раскритиковать тренера.

Воспитанник "Манчестер Сити" Санчо на профессиональном уровне дебютировал в сезоне 2017/18 в составе "Боруссии". В общей сложности вингер провел за "шмелей" 137 поединков, в которых забил 50 мячей и отдал 64 результативных передачи. Он завоевал с дортмундцами Кубок и Суперкубок Германии.

К слову, накануне составили символическую команду из свободных агентов в зимнее трансферное окно.

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