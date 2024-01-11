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"Манчестер Юнайтед" відпустив опальну зірку на 85 мільйонів до Німеччини

Дортмунд, Четвер 11 січня 2024 17:22
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"Манчестер Юнайтед" відпустив опальну зірку на 85 мільйонів до Німеччини Фото: Джейдон Санчо (ліворуч) щасливий повернутися в Дортмунд (bvb.de)
Автор: Антон Федорців

Дортмундська "Боруссія" підписала вінгера збірної Англії та місцевого "Манчестер Юнайтед" Джейдона Санчо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

23-річний фланговий виконавець повернувся на "Вестфаленштадіон". Він захищав кольори "джмелів" у 2017-2021 рр.

Санчо гратиме за "Боруссію" на правах оренди. Договір із манкуніанцями розрахований до 30 червня. У новій-старій команді англієць виступатиме під 10-м номером. Контракт вінгера з МЮ чинний до літа 2026 року.

На старті сезону Санчо встиг зіграти 3 матчі без результативних дій. У вересні керманич "Юнайтед" Ерік тен Хаг відсторонив англійця від командних тренувань через порушення дисципліни. Вінгер дозволив собі публічно розкритикувати тренера.

Вихованець "Манчестер Сіті" Санчо на професіональному рівні дебютував у сезоні 2017/18 у складі "Боруссії". Загалом вінгер провів за "джмелів" 137 поєдинків, у яких забив 50 м'ячів і віддав 64 результативні передачі. Він завоював із дортмундцями Кубок і Суперкубок Німеччини.

До слова, напередодні склали символічну команду з вільних агентів у зимове трансферне вікно.

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