Экс-лидеры "Шахтера", очевидцы величия МЮ и чемпион мира: кого в Европе можно взять бесплатно

В зимнее трансферное окно клубы с ограниченными бюджетами будут делать ставку на свободных агентов – футболистов без контрактных обязательств. Среди громких имен и знакомые украинским болельщикам Марлос и Дуглас Коста.

В воротах импровизированной команды свободных агентов окажется Давид Де Хеа. Знаменитый испанец летом покинул "Олд Траффорд" после 12-ти сезонов в роли основного вратаря "Манчестер Юнайтед". Падший английский гранд поступил некрасиво – даже не предложил контракт на худших условиях с обещанием шанса побороться за место в старте. Вместо этого взяли Андре Онану, который явно не засиял.

Возможные варианты трудоустройства: "Ньюкасл", Саудовская Аравия

В центре обороны поставим еще одного чемпиона в составе МЮ – Фила Джонса. Он триумфовал вместе с Де Хеа и другими манкунианцами еще в сезоне 2012/13. С тех пор много воды утекло. И если испанский кипер был спасительной соломинкой "Юнайтед" еще долгое время, то центрбек давно выпал из обоймы. Летом стал безработным, а новый клуб до сих пор не нашел. Хотя за старые заслуги еще сможет побегать где-нибудь в трясине.

Возможные варианты трудоустройства: Чемпионшип, шотландская Премьер-лига, МЛС

Фото: Фил Джонс провел на "Олд Траффорд" 12 лет (manutd.com)

Компанию англичанину в центре обороны мог бы составить Жером Боатенг. Скандальный немец не играл на официальном уровне с лета, а осенью едва не вернулся в "Баварию". Мюнхенцы как раз имели переполненный лазарет и рассматривали вариант пригласить ветерана. Впрочем, негативная реакция болельщиков вынудила боссов гранда отступить от идеи. Чемпиону мира-2014 до сих пор не простили избиения бывшей возлюбленной...

Возможные варианты трудоустройства: "Дармштадт", "Унион"

С лета тянется отдых Шкодрана Мустафи. Бывший защитник лондонского "Арсенала" после сезона 2022/23 покинул испанский "Леванте". На Пиренеях албанского немца донимали травмы – колено, мышцы, подколенное сухожилие. Карьеру завершать Мустафи вроде бы не собирался. Возможно, и проблемы со здоровьем решил и готов помочь опытом кому-то из середняков чемпионата Германии.

Возможные варианты трудоустройства: нижняя половина таблицы Бундеслиги

Целый год пропустил бывший вингер сборной Украины Марлос. Экс-звезда харьковского "Металлиста" и донецкого "Шахтера" покинул новую родину за три недели до полномасштабного вторжения РФ. Впрочем, в "Атлетико Паранаэнсе" у участника Евро-2020 не пошло – всего 14 матчей и 422 минуты во всех турнирах. Хотя свои 3 мяча Марлос забил. Еще можно было бы гарантировать безбедную старость где-нибудь в ОАЭ...

Возможные варианты трудоустройства: Ближний Восток

Фото: Марлос провел в "Шахтере" 7,5 сезонов (shakhtar.com)

1 января тот же "Атлетико Паранаэнсе" покинул Артуро Видаль. Звездный чилиец провел там всего полгода, и вряд ли будет долго находиться без клуба. Хавбек с длинным языком еще способен демонстрировать высокий уровень, пусть даже и в Латинской Америке. Крайний случай – возвращение в родной чемпионат. Хотя и вариант с переездом за большим мешком денег где-то в Катар отбрасывать не следует.

Возможные варианты трудоустройства: середняки бразильской Серии А, "Коло Коло", Ближний Восток

Неожиданно в компании безработных оказался Джесси Лингард. Ладно, в Ноттингеме у хавбека все пошло кувырком. Но периодически он неплохо смотрелся в составе МЮ, а полугодовая аренда в "Вест Хэм" в сезоне 2020/21 вообще стала лучшим временем Лингарда в большом футболе. Вернуть англичанина этого образца якобы готов Шон Дайч. Наставник ливерпульского "Эвертона" в таких реабилитациях разбирается.

Возможные варианты трудоустройства: "Фулхэм", "Эвертон"

В поисках нового клуба начал новый год еще один представитель "золотого поколения" УПЛ. Дуглас Коста последние два года провел в Штатах. Бывший вингер сборной Бразилии после пяти полных сезонов в "Шахтере" немало путешествовал – Германия, Италия, снова Германия, Бразилия. Теперь на него положил глаз "Сантос". Легендарный клуб впервые в истории вылетел из элиты и стремится к возвращению.

Возможные варианты трудоустройства: "Сантос"

Фото: На Дугласа Косту сохранился спрос на родине (facebook.com/lagalaxy)

До сих пор не нашел команды Хавьер Пасторе. Некогда перспективный аргентинец стал свободным агентом еще 1 июля. С тех пор даже слухов об интересе к атакующему хавбеку в информационном пространстве не было. Тем не менее, карьера "аргентинского Кака" оставила привкус недосказанности. В "Пари Сен-Жермен" и Катаре он уже заработал достаточно. Пора возвращаться на родину?..

Возможные варианты трудоустройства: "Уракан"

Выводы из провального сезона МЛС сделало руководство "Интера Майами". Флоридцы уже пригласили Луиса Суареса, чтобы восстановить тандем уругвайца с Лионелем Месси. Зато указали на дверь Хосефу Мартинесу. Венесуэлец действительно провел посредственный сезон (12 голов во всех турнирах), но стал лучшим бомбардиром команды. Следовательно, поиск новой в 30 лет не станет проблемой.

Возможные варианты трудоустройства: МЛС, АПЛ

Главной сенсацией нового сезона Серии А в унисон называют "Болонью". Можно только представить разочарование Роберто Сориано, отдавшего "россоблу" 4,5 сезона, но ушедшего из команды как раз перед таким перформансом. Естественно, на него не рассчитывал Тьяго Мотта. Но атакующему хавбеку в феврале исполнится всего 33. Для чемпионата Италии это не возраст. Так что вскоре еще услышим эту фамилию.

Возможные варианты трудоустройства: нижняя половина таблицы Серии A, верхняя половина таблицы Серии B