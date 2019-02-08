"Манчестер Юнайтед" запропонує в.о. тренера повноцінний контракт

Фото: Уле Гуннар Сульшер (twitter.com/ManUtd)

Сульшер є основним кандидатом на посаду головного тренера команди

Керівництво "Манчестер Юнайтед" збирається запропонувати 45-річному норвезькому фахівцю Уле Гуннар Сульшеру повноцінний контракт. Про це пише The Mirror.

Як повідомляється, наставник "червоних дияволів" може підписати довгостроковий контракт з клубом після закінчення нинішнього сезону АПЛ. Зазначається, що він є основним кандидатом на посаду головного тренера команди.

Раніше МЮ збирався запросити наставника "Тоттенхема" Маурісіо Почеттіно, але в клубі сумніваються, що аргентинець погодиться залишити столичну команду.

Нинішня угода Сульшера з "Манчестер Юнайтед" розрахована до літа 2019 року. Норвежець очолив команду в грудні минулого року після звільнення португальця Жозе Моурінью. При ньому "червоні дияволи" провели 10 матчів у всіх турнірах, здобувши 9 перемог і один раз зігравши внічию.

Після 25 турів манчестерці набрали 48 очок і розташовуються на 5 місці в турнірній таблиці АПЛ.

Нагадаємо, нещодавно Сульшер зізнався, що не хотів би залишати команду в травні.

