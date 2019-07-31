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"Ювентус" і "Манчестер Юнайтед" узгодили обмін гравцями

Новини » Спорт    31.07.2019 - 16:41
"Ювентус" і "Манчестер Юнайтед" узгодили обмін гравцями
Фото: Пауло Дібала (twitter.com/juventusfcen)

Дібала і Лукаку поміняються місцями

Форвард "Ювентуса" Пауло Дібала близький до переходу в "Манчестер Юнайтед" в обмін на нападника англійського клубу Ромелу Лукаку. Про це повідомляє Sky Sports з посиланням на Sky Italia.

Переговори знаходяться на просунутій стадії. Поки не уточнюється, чи буде це чистий обмін або угода з доплатою від однієї зі сторін.

Минулого сезону 25-річний Дібала провів 42 матчі за "Ювентус", забив 10 голів і віддав 6 гольових передач. На рахунку Лукаку 45 матчів, 15 голів і 4 гольові передачі.

Нагадаємо, раніше італійські футбольні клуби "Рома" і "Ювентус" провели обмін футболістами. В результаті склад туринського клубу поповнив 20-річний захисник Лука Пеллегріні, а до "вовків" перейшов 26-річний півзахисник Леонардо Спінаццола.

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