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"Манчестер Юнайтед" обіграв ПСЖ і вийшов в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

Новини » Спорт    07.03.2019 - 00:22
"Манчестер Юнайтед" обіграв ПСЖ і вийшов в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

Англійці змогли відігратись

У повторному матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів «Парі Сен-Жермен» приймав «Манчестер Юнайтед». Зустріч команд відбулася на стадіоні «Парк де Пренс» у Парижі і завершилася з рахунком 3:1 на користь англійської команди.

Рахунок у матчі відкрив бельгійський нападник «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку, який відправив м'яч у ворота паризької команди на 2-й хвилині. Гол через 10 хвилин забив іспанський захисник «ПСЖ» Хуан Бернат. На 30-й хвилині зустрічі Лукаку оформив дубль. У компенсований час після перегляду відеоповтору головний арбітр зустрічі призначив пенальті у ворота «ПСЖ», який реалізував форвард «МЮ» Маркус Рашфорд.

Перша зустріч команд у Манчестері завершився з рахунком 2:0 на користь підопічних Томаса Тухеля. Таким чином, «Манчестер Юнайтед» проходить в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів, а «ПСЖ» завершує свій виступ у турнірі.

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