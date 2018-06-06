"Манчестер Сіті" встановив рекорд за кількістю відправлених на ЧС футболістів

На світову першість 2018 року відправляться відразу 16 гравців

"Манчестер Сіті" встановив рекорд за кількістю делегованих гравців на чемпіонат світу. Про це повідомляє ESPN.

Так, на світову першість 2018 року відправляться відразу 16 гравців "городян". Раніше повідомлялося, що клуб делегував 17 футболістів, але в остаточному складі збірної Німеччини не знайшлося місця Лерою Сане.

Попередній рекорд належав "Арсеналу", який відправляв на чемпіонаті світу зразка 2006 року 15 осіб.

На прийдешній мундіаль поїдуть 15 гравців "Реала", "Барселона" (14), ПСЖ (12), "Челсі" (12), "Баварія" (11), "Манчестер Юнайтед" (11) і "Ювентус" (11) .

Зображення espn.com

Чемпіонат світу пройде в 11 містах Росії з 14 червня по 15 липня 2018 року.

Нагадаємо, каталонська "Барселона" встановила рекорд чемпіонатів світу і стала першою командою в історії, гравці якої заявлені в кожній групі мундіалю.