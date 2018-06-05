"Барселона" встановила унікальний рекорд чемпіонатів світу

Каталонці делегували в кожну групу ЧС-2018 хоча б одного свого футболіста

Каталонська "Барселона" встановила рекорд чемпіонатів світу і стала першою командою в історії, гравці якої заявлені в кожній групі мундіалю. Про це в Twitter повідомляє B/R Football.

Напередодні всі 32 збірні, які візьмуть участь в майбутньому ЧС-2018, оголосили остаточні заявки на турнір, що складаються з 23 футболістів. Збірні на чемпіонаті світу поділені на вісім груп, в кожній з яких розташовується чотири національні команди.

Barcelona become the first club to have a player in every group at the World Cup pic.twitter.com/UYNCntkzLx — B/R Football (@brfootball) June 4, 2018

Група А: Луїс Суарес (Уругвай)

Група В: Жерар Піке, Жорді Альба, Серхіо Бускетс (Іспанія)

Група С: Самюель Умтіті, Усман Дембеле (Франція)

Група D: Ліонель Мессі (Аргентина), Іван Ракітіч (Хорватія)

Група Е: Філіппе Коутінью, Паулінью (Бразилія)

Група F: Марк-Андре тер Штеген (Німеччина)

Група G: Томас Вермален (Бельгія)

Група Н: Єррі Міна (Колумбія)

9 national teams and 14 players will be Barça's contribution to the World Cup! #BarçaWorldCup Click here for the full list: https://t.co/zbNELwTlEI — FC Barcelona (@FCBarcelona) June 5, 2018

Нагадаємо, Міжнародна федерація футболу (ФІФА) прийняла рішення про виключення з числа арбітрів чемпіонату світу 2018 року судді з Саудівської Аравії за договірний матч.