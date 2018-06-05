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"Барселона" встановила унікальний рекорд чемпіонатів світу

НовиниСпорт    05.06.2018 - 09:39
Фото: гравці "Барселони" (facebook.com/fcbarcelona)
Фото: гравці "Барселони" (facebook.com/fcbarcelona)

Каталонці делегували в кожну групу ЧС-2018 хоча б одного свого футболіста

Каталонська "Барселона" встановила рекорд чемпіонатів світу і стала першою командою в історії, гравці якої заявлені в кожній групі мундіалю. Про це в Twitter повідомляє B/R Football.

Напередодні всі 32 збірні, які візьмуть участь в майбутньому ЧС-2018, оголосили остаточні заявки на турнір, що складаються з 23 футболістів. Збірні на чемпіонаті світу поділені на вісім груп, в кожній з яких розташовується чотири національні команди.

Група А: Луїс Суарес (Уругвай)
Група В: Жерар Піке, Жорді Альба, Серхіо Бускетс (Іспанія)
Група С: Самюель Умтіті, Усман Дембеле (Франція)
Група D: Ліонель Мессі (Аргентина), Іван Ракітіч (Хорватія)
Група Е: Філіппе Коутінью, Паулінью (Бразилія)
Група F: Марк-Андре тер Штеген (Німеччина)
Група G: Томас Вермален (Бельгія)
Група Н: Єррі Міна (Колумбія)

Нагадаємо, Міжнародна федерація футболу (ФІФА) прийняла рішення про виключення з числа арбітрів чемпіонату світу 2018 року судді з Саудівської Аравії за договірний матч.

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Теги публікації: Барселона, ЧМ-2018, рекорд  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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