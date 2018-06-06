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"Манчестер Сити" установил рекорд по числу отправленных на ЧМ футболистов

НовостиСпорт    06.06.2018 - 11:56
Фото: футболисты "Манчестер Сити" (twitter.com/ManCity)
Фото: футболисты "Манчестер Сити" (twitter.com/ManCity)

На мировое первенство 2018 года отправятся сразу 16 игроков

"Манчестер Сити" установил рекорд по числу делегированных игроков на чемпионат мира. Об этом сообщает ESPN.

Так, на мировое первенство 2018 года отправятся сразу 16 игроков "горожан". Ранее сообщалось, что клуб делегировал 17 футболистов, но в окончательном составе сборной Германии не нашлось места Лерою Сане.

Прежний рекорд принадлежал "Арсеналу", который отправлял на чемпионате мира образца 2006 года 15 человек.

На грядущий мундиаль поедут 15 игроков "Реала", "Барселона" (14), ПСЖ (12), "Челси" (12), "Бавария" (11), "Манчестер Юнайтед" (11) и "Ювентус" (11).

Изображение espn.com

Чемпионат мира пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля 2018 года.

Напомним, каталонская "Барселона" установила рекорд чемпионатов мира и стала первой командой в истории, игроки которой заявлены в каждой группе мундиаля.

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Теги публикации: Манчестер Сити, ЧМ-2018, рекорд  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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