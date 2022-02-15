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"Шахтар" несподівано програв "Маріуполю" на зборах в Туреччині

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Туреччина, Вівторок 15 лютого 2022 17:33
"Шахтар" несподівано програв "Маріуполю" на зборах в Туреччині Фото: Тете (в центрі) проти "Маріуполя" (ФК "Шахтар")
Автор: Антон Федорців

Донецький "Шахтар" поступився у контрольному поєдинку "Маріуполю" (1:2). Матч відбувся у форматі два тайми по 30 хвилин.

Детальніше про спаринг – у звіті РБК-Україна.

У стартові 30 хвилин суперники фактично не створили справді небезпечних моментів. "Шахтар" прогнозовано контролював м'яч, але до ударів справу доводив нечасто. Гальчук парирував удари в площину від Антоніо та Мудрика.

Не зуміли "гірники" забити і з другого поверха. Постріл Бондаря після навісу з кутового став здобиччю кіпера, натомість Антоніо пробив над воротами.

"Маріуполь" повів на 41-й хвилині. Матвієнко та Степаненко "заварили кашу" біля власного штрафного майданчика, м'яч підхопив Кухарук і пробив прямісінько в дальній кут.

Донеччани відігралися завдяки бразильській зв'язці Нерес-Тете. Перший вивів другого на оперативний простір, а той впевнено переграв воротаря в ближньому бою – 1:1.

Однак, останнє слово в двобої було за приазовцями. За дві хвилини до кінця Холод утік флангом від Додо й прострілив уздовж воріт, де не порозумілися Пятов і Бондар. Як наслідок, м'яч опинився у сітці, і забезпечив "Шахтарю" першу зимову поразку.

Контрольний поєдинок

"Шахтар" – "Маріуполь" – 1:2

Голи: Тете, 48 – Кухарук, 41, Холод, 58

Склад "Шахтаря" (1-й тайм): Трубін – Додо, Бондар, Матвієнко, Ісмаїлі – Нерес, Майкон, Антоніо, Педрінью, Мудрик – Мораєс

2-й тайм: Пятов – Додо, Бондар, Матвієнко, Корнієнко (Вінісіус, 45) – Тете, Степаненко, Антоніо, Судаков – Нерес

До слова, тренерський штаб збірної України визначився з графіком підготовки до протистояння з Шотландією.

Також напередодні "Динамо" U-19 дізналося наступного суперника в плей-офф Юнацької ліги УЄФА.

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