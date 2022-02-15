"Динамо" розгромно перемогло казахський клуб на зборах

"Динамо" розгромило казахський клуб "Кайрат" в матчі на зборах в Туреччині. Голами відзначились Олександр Сирота, Віктор Циганков, Владислав Кулач, а ще один м’яч футболіст "Кайрату" забив у власні ворота.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію матчу на Youtube "Динамо Київ"

"Динамо" (Київ) – "Кайрат" (Алмати, Казахстан) – 4:0

"Динамо": 1. Бущан (71. Бойко, 73), 94. Кендзьора, 25. Забарний (89. Боль, 71), 34. Сирота (4. Попов, 86), 20. Караваєв (44. Дубінчак, 65), 29. Буяльський (28. Кулач, 81), 15. Циганков (к) (99. Антюх, 75), 18. Андрієвський (5. Сидорчук, 46), 19. Гармаш (13. Яцик, 65), 22. Вітіньйо (14. Де Пена, 65), 17. Ванат (73. Шкурін, 73)

Голи: Касабулат (7, автогол), Сирота (63), Циганков (74), Кулач (85)

Матч розпочався з атак динамівців і вже на 7-й хвилині рахунок було відкрито. Після прострілу Владислава Ваната зхисник казахського клубу Касабулат зрізав м’яч у власні ворота.

Кияни продувжували атакувати, але більше голів у першому таймі забито не було.

На 63-й хвилині "Динамо" забило другий гол. Віктор Циганков подав кутовий, а Олександр Сирота відправив м’яч у ворота "Кайрату".

Динамівці продовжили атакувати і на 74-й хвилині Віктор Циганков точно пробив зі штрафного удару, який був призначений за гру рукою футболіста "Кайрату".

На 85-й хвилині Томаш Кендзьора виконав передачу з правого флангу, а Владислав Кулач точно пробив поміж ніг голкіперу.

Це вже друга перемога киян з рахунком 4:0 на третьому тренувальному зборі в Туреччині, раніше "постраждав" сербський клуб "Інджія".

Наступний матч "Динамо" проведе 17 лютого проти латвійської "Валмієри". Матч розпочнеться о 16:00.