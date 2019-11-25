Лідер "Манчестер Сіті" пропустить матч Ліги чемпіонів з "Шахтарем"

Гравець отримав травму

Головний тренер "Манчестер Сіті" Хосеп Гвардіола повідомив про травмованих гравців команди перед матчем 5-го туру Ліги чемпіонів з донецьким "Шахтарем". Про це повідомляє прес-служба англійського клубу.

Так, гру пропустить аргентинець Серхіо Агуеро, який був замінений наприкінці матчу 13 туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) з "Челсі".

"Нам буде не вистачати Серхіо в найближчих матчах. У нас є Жезус і Стерлінг, які зможуть грати на позиції центрального нападника. Будемо грати без нього стільки матчів. Нових травм у команди немає, у Давида Сільви було пошкодження, але він зможе грати", - сказав Гвардіола.

Матч "Манчестер Сіті" - "Шахтар" пройде на стадіоні "Етіхад" завтра, 26 листопада.

Англійський клуб лідирує в групі С, набравши 10 очок в 4 турах. "Гірники" розташовуються на другому місці з 5 очками в активі.