Манчестер Сіті - Шахтар: анонс матчу

Фото: "Манчестер Сіті" - "Шахтар" (facebook.com/mancity)

Готуємося до поєдинку 4 туру групового етапу Ліги чемпіонів

"Манчестер Сіті" прийматиме "Шахтар" в рамках четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів. Трансляція поєдинку почнеться на РБК-Україна о 22:00, а дивитися матч можна на телеканалі "Футбол 2". На думку букмекерів, абсолютними фаворитами протистояння є підопічні Гвардіоли.

7 листопада 22:00

Манчестер, стадіон "Етіхад"

"Шахтарю" потрібно брати очки в Манчестері, якщо команда має намір поборотися за вихід в 1/8 фіналу, але й "Ман Сіті" налаштований на гру гранично рішуче, тому що вже в цьому протистоянні, при вдалому результаті паралельного матчу, може гарантувати собі вихід в плей-офф.

Головний тренер "Манчестер Сіті" Хосеп Гвардіола: "Найважливіша гра для нас в даний момент - саме проти "Шахтаря". Ми втратили очки в домашньому поєдинку з "Ліоном", і тепер для нас кожен матч схожий на фінал. Ми проб'ємось в 1/8 фіналу, якщо виграємо два наступні матчі на своєму полі. Низка топ-клубів вилетить, тому участь в плей-офф - вже серйозне досягнення".

Головний тренер "Шахтаря" Паулу Фонсека: "Сіті" майже не змінився у порівнянні з минулим сезоном - той же тренер, практично ті ж гравці. Це дуже сильна команда, яка продовжує показувати всім особливу концепцію гри. Новачки лише додали "Сіті" ще більше якості".

Орієнтовні склади:

"Манчестер Сіті": Едерсон; Уокер, Стоунз, Емерік Ляпорт, Менді; Фернандіньо, Давид Сільва, Бернарду Сілва; Махреза, Агуеро, Стерлінг

Не зіграють: Браво, де Брейне, Мангаля

"Шахтар": Пятов; Бутко, Кривцов, Ракицький, Ісмаїлі; Майкон, Степаненко; Марлос, Алан Патрік, Тайсон; Жуніор Мораес

Не зіграють: Ордець, Фернандо

Під питанням: Марлос