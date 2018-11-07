Манчестер Сити - Шахтер: анонс матча

Фото: "Манчестер Сити" - "Шахтер" (facebook.com/mancity)

Готовимся к поединку 4 тура группового этапа Лиги чемпионов

"Манчестер Сити" примет "Шахтер" в рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов. Трансляция поединка начнется на РБК-Украина в 22:00, а смотреть матч можно на телеканале "Футбол 2". По мнению букмекеров, абсолютными фаворитами противостояния являются подопечные Гвардиолы.

7 ноября 22:00

Манчестер, стадион "Этихад"

От "Шахтера" требуется брать очки в Манчестере, если команда намерена побороться за выход в 1/8 финала, но и "Ман Сити" настроен на игру предельно решительно, так как уже в этом противостоянии, при удачном исходе параллельного матча, может гарантировать себе выход в плей-офф.

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола: "Самая важная игра для нас в данный момент - именно против "Шахтера". Мы потеряли очки в домашнем поединке с "Лионом", и теперь для нас каждый матч сродни финалу. Мы пробьемся в 1/8 финала, если выиграем два следующих матча на своем поле. Ряд топ-клубов вылетит, так что участие в плей-офф - уже серьезное достижение".

Главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека: "Сити" почти не изменился в сравнении с прошлым сезоном - тот же самый тренер, практически те же игроки. Это очень сильная команда, которая продолжает показывать всем особенную концепцию игры. Новички лишь добавили "Сити" еще больше качества".

Ориентировочные составы:

"Манчестер Сити": Эдерсон; Уокер, Стоунз, Ляпорт, Менди; Фернандиньо, Давид Сильва, Бернарду Силва; Махрез, Агуэро, Стерлинг

Не сыграют: Браво, де Брейне, Мангаля

"Шахтер": Пятов; Бутко, Кривцов, Ракицкий, Исмаили; Майкон, Степаненко; Марлос, Алан Патрик, Тайсон; Жуниор Мораэс

Не сыграют: Ордец, Фернандо

Под вопросом: Марлос