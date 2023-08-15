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От Роналду до Надаля. Сколько спортивные звезды зарабатывают за рекламу в сети

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Эр-Рияд, Вторник 15 августа 2023 19:10
От Роналду до Надаля. Сколько спортивные звезды зарабатывают за рекламу в сети Фото: Криштиану Роналду зарабатывает миллионы и за пределами поля (facebook.com/alnassrfc)
Автор: Антон Федорцив

Пятикратный обладатель "Золотого мяча" Криштиану Роналду возглавил список знаменитостей, наиболее зарабатывающих за рекламные сообщения в Instagram.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Hopper HQ.

Маркетинговый портал подсчитал стоимость рекламы в профилях звезд, в том числе и спортсменов-профессионалов. В топ-100 списка попали 24 активных и бывших атлета.

Лидером рейтинга стал Роналду. Португальский форвард собрал в Instagram почти 597 млн подписчиков. Эта цифра позволила эпохальному футболисту зарабатывать 3,234 млн долларов за одно рекламное сообщение в персональном аккаунте.

Вторым в перечне стал извечный конкурент Роналду – Лионель Месси. На профиль аргентинца из "Интера Майами" подписалось более 479 млн человек. Впрочем, в рекламных заработках чемпион мира значительно уступает португальцу. Одно рекламное сообщение в Instagram Месси будет стоить 2,597 млн "зеленых".

Третьим среди спортсменов неожиданно стал Вират Кохли. Индийский крикетчик занял 14-е место в рейтинге от Hopper HQ. Один из ведущих бетсменов планеты берет 1,384 млн долларов за сообщение рекламного характера в социальной сети компании Meta.

Более 500 тысяч "зеленых" за рекламу в Instagram берут футболист Неймар (1,141 млн), баскетболист Леброн Джеймс (851 тысяча) и футболист Килиан Мбаппе (575 тысяч). Зато один из сильнейших теннисистов в истории Рафаэль Надаль зарабатывает за рекламные сообщения "всего" 105 тысяч долларов. Последней среди спортсменов в сотни звезд идет Ронда Раузи. Американская рестлер готова продвигать продукты и услуги за 94 тысячи.

От Роналду до Надаля. Сколько спортивные звезды зарабатывают за рекламу в сети

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