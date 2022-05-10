"Манчестер Сіті" оголосив про трансфер Холанда

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу .

21-річний бомбардир офіційно змінить клубну прописку 1 липня. "Містяни" про всяк випадок наголосили, що трансфер буде закрито після узгодження деталей особистої угоди Холанда з грандом АПЛ.

Футбольний інсайдер Фабріціо Романо напередодні заявив, що норвезький нападник підпише 5-річний контракт із "Манчестер Сіті". Його орієнтовна зарплата складе 375 тисяч фунтів на тиждень. Дортмундська "Боруссія" отримає за форварда близько 60 млн євро.

Ерлінг Холанд є вихованцем норвезьких "Брюне" та "Мольде". У 2019-2020 рр. він захищав кольори австрійського "Зальцбурга", звідки перебрався до "Боруссії". У складі "джмелів" Холанд наразі провів 88 матчів у всіх турнірах, у яких забив 85 м'ячів.