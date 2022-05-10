"Манчестер Сіті" оголосив про трансфер Холанда
Форвард збірної Норвегії Ерлінг Холанд влітку змінить дортмундську "Боруссію" на англійський "Манчестер Сіті". Обидва клуби підтвердили перехід.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.
21-річний бомбардир офіційно змінить клубну прописку 1 липня. "Містяни" про всяк випадок наголосили, що трансфер буде закрито після узгодження деталей особистої угоди Холанда з грандом АПЛ.
Футбольний інсайдер Фабріціо Романо напередодні заявив, що норвезький нападник підпише 5-річний контракт із "Манчестер Сіті". Його орієнтовна зарплата складе 375 тисяч фунтів на тиждень. Дортмундська "Боруссія" отримає за форварда близько 60 млн євро.
Ерлінг Холанд є вихованцем норвезьких "Брюне" та "Мольде". У 2019-2020 рр. він захищав кольори австрійського "Зальцбурга", звідки перебрався до "Боруссії". У складі "джмелів" Холанд наразі провів 88 матчів у всіх турнірах, у яких забив 85 м'ячів.
Manchester City can confirm that we have reached an agreement in principle with Borussia Dortmund for the transfer of striker Erling Haaland to the Club on 1st July 2022.— Manchester City (@ManCity) May 10, 2022
The transfer remains subject to the Club finalising terms with the player.
До слова, збірна України отримала чергового суперника для спарингів перед плей-офф відбору до ЧС-2022.
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