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"Манчестер Сіті" оголосив про трансфер Холанда

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Манчестер, Вівторок 10 травня 2022 17:55
"Манчестер Сіті" оголосив про трансфер Холанда Фото: Ерлінг Холанд (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Форвард збірної Норвегії Ерлінг Холанд влітку змінить дортмундську "Боруссію" на англійський "Манчестер Сіті". Обидва клуби підтвердили перехід.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

21-річний бомбардир офіційно змінить клубну прописку 1 липня. "Містяни" про всяк випадок наголосили, що трансфер буде закрито після узгодження деталей особистої угоди Холанда з грандом АПЛ.

Футбольний інсайдер Фабріціо Романо напередодні заявив, що норвезький нападник підпише 5-річний контракт із "Манчестер Сіті". Його орієнтовна зарплата складе 375 тисяч фунтів на тиждень. Дортмундська "Боруссія" отримає за форварда близько 60 млн євро.

Ерлінг Холанд є вихованцем норвезьких "Брюне" та "Мольде". У 2019-2020 рр. він захищав кольори австрійського "Зальцбурга", звідки перебрався до "Боруссії". У складі "джмелів" Холанд наразі провів 88 матчів у всіх турнірах, у яких забив 85 м'ячів.

До слова, збірна України отримала чергового суперника для спарингів перед плей-офф відбору до ЧС-2022.

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