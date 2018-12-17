Лунін може зіграти проти "Реала" в Кубку Іспанії

Фото: Андрій Лунін (twitter.com/cdleganes)

Таке рішення можуть прийняти через недостатню ігрової практики українця

Український голкіпер "Леганесі" Андрій Лунін, права на якого належать "Реалу", може зіграти в матчі Кубка Іспанії проти мадридців. Про це повідомляє AS.

За умовами угоди, воротар не має права виходити на поле проти "королівського клубу". Однак керівництво "Реала" може зробити виняток і дати українцю дозвіл грати. Це рішення може бути прийнято через недостатню ігрову практику Луніна.

"Леганес" зіграє з "Реалом" 9 і 16 січня. 19-річний голкіпер в поточному сезоні провів чотири матчі за "Леганес" у всіх турнірах і пропустив два м'ячі.

Нагадаємо, раніше Луніну заборонили грати в "Леганесі" під 99 номером.