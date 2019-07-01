Новачок "Інтера" Годін став найбільш високооплачуваним гравцем клубу

Фото: Дієго Годін (atleticodemadrid.com)

Раніше він протягом дев'яти років виступав за мадридський "Атлетіко"

Уругвайський захисник Дієго Годін підписав трирічний контракт з "Інтером" - до 2022 року. Про це повідомляє офіційний сайт міланського клубу.

Сума контракту не називається, але за даними ЗМІ, вона складе близько 6,75 млн євро за сезон, що зробить 33-річного гравця найбільш високооплачуваним гравцем клубу.

Godín firmará tres temporadas con el Inter y cobrará un 35% más que en el Atlético https://t.co/9qLxXPg3G9 — COPE (@COPE) May 4, 2019

Дієго Годін з 2010 року виступав за мадридський "Атлетіко". Разом з клубом він завоював вісім трофеїв. Двічі мадридці перемагали в чемпіонаті Іспанії, двічі вигравали Лігу Європи.

Минулого сезону Дієго провів у чемпіонаті Іспанії 30 матчів, в яких забив 3 голи і зробив 1 гольову передачу. Після закінчення сезону він покинув "Атлетіко" на правах вільного агента.

Нагадаємо, колишній гравець київського "Динамо" і збірної України Олег Гусєв відправився на тренерське стажування в "Атлетіко".