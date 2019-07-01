ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Новачок "Інтера" Годін став найбільш високооплачуваним гравцем клубу

Новини » Спорт    01.07.2019 - 13:31
Новачок "Інтера" Годін став найбільш високооплачуваним гравцем клубу
Фото: Дієго Годін (atleticodemadrid.com)

Раніше він протягом дев'яти років виступав за мадридський "Атлетіко"

Уругвайський захисник Дієго Годін підписав трирічний контракт з "Інтером" - до 2022 року. Про це повідомляє офіційний сайт міланського клубу.

Сума контракту не називається, але за даними ЗМІ, вона складе близько 6,75 млн євро за сезон, що зробить 33-річного гравця найбільш високооплачуваним гравцем клубу.

Дієго Годін з 2010 року виступав за мадридський "Атлетіко". Разом з клубом він завоював вісім трофеїв. Двічі мадридці перемагали в чемпіонаті Іспанії, двічі вигравали Лігу Європи. 

Минулого сезону Дієго провів у чемпіонаті Іспанії 30 матчів, в яких забив 3 голи і зробив 1 гольову передачу. Після закінчення сезону він покинув "Атлетіко" на правах вільного агента.

 

Нагадаємо, колишній гравець київського "Динамо" і збірної України Олег Гусєв відправився на тренерське стажування в "Атлетіко"

"Атлетіко" має намір провести на своєму стадіоні ще один єврокубковий фінал Форварда "Атлетіко" Дієго Коста дискваліфікували до кінця сезону
Новини України АтлетікоІнтерпереход
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся