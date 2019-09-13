"Манчестер Сіті" хоче змінити правила закриття трансферного вікна в АПЛ

Фото: футболісти "Манчестер Сіті" (mancity.com)

Клуб пропонує ввести два дедлайни

Керівництво "Манчестер Сіті" висунуло пропозицію на зборах представників клубів англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) змінити правила закриття трансферного вікна, встановивши два дедлайни. Про це повідомляє Daily Mail.

"Городяни" пропонують купувати футболістів з інших чемпіонатів в останній день європейського міжсезоння. Однак будь-які внутрішні угоди все одно повинні бути завершені до четверга перед початком Прем'єр-ліги, щоб зберегти чесність змагання.

Таким чином, англійські клуби зможуть компенсувати втрату гравців, які підуть в період від старту чемпіонату Англії до фінішу трансферного вікна.

Клуби АПЛ мають намір знову змінити терміни літнього трансферного вікна. З минулого року трансферне вікно в Англії закривається до старту першого туру АПЛ, а не в кінці серпня, як у всіх топ-чемпіонатах.

Раннє закриття трансферного вікна в Англії робить клуби вразливими. Вони можуть втрачати своїх лідерів у серпні, не маючи можливості підписати заміну.

Нагадаємо, клуби АПЛ витратили в останній день літнього трансферного вікна 2017 року рекордну суму.