ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

"Манчестер Сіті" хоче змінити правила закриття трансферного вікна в АПЛ

Новини » Спорт    13.09.2019 - 10:05
"Манчестер Сіті" хоче змінити правила закриття трансферного вікна в АПЛ
Фото: футболісти "Манчестер Сіті" (mancity.com)

Клуб пропонує ввести два дедлайни

Керівництво "Манчестер Сіті" висунуло пропозицію на зборах представників клубів англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) змінити правила закриття трансферного вікна, встановивши два дедлайни. Про це повідомляє Daily Mail.

"Городяни" пропонують купувати футболістів з інших чемпіонатів в останній день європейського міжсезоння. Однак будь-які внутрішні угоди все одно повинні бути завершені до четверга перед початком Прем'єр-ліги, щоб зберегти чесність змагання.

Таким чином, англійські клуби зможуть компенсувати втрату гравців, які підуть в період від старту чемпіонату Англії до фінішу трансферного вікна.

Клуби АПЛ мають намір знову змінити терміни літнього трансферного вікна. З минулого року трансферне вікно в Англії закривається до старту першого туру АПЛ, а не в кінці серпня, як у всіх топ-чемпіонатах.

Раннє закриття трансферного вікна в Англії робить клуби вразливими. Вони можуть втрачати своїх лідерів у серпні, не маючи можливості підписати заміну.

Нагадаємо, клуби АПЛ витратили в останній день літнього трансферного вікна 2017 року рекордну суму.

"Ман Сіті" першим в історії витратив на трансфери понад 1 млрд євро Конкурент Зінченка в "Манчестер Сіті" пропустить старт сезону
Новини України Манчестер Сититрансферычемпионат Англии
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся