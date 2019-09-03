Клуби АПЛ хочуть повернути колишні терміни літнього трансферного вікна

Фото: Прем'єр-ліга (premierleague.com)

Керівників клубів мають намір зібратися у вересні

Клуби англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) мають намір знову змінити терміни літнього трансферного вікна. Про це повідомляє The Telegraph.

Це питання обговорять на наступному зібранні керівників клубів, яке відбудеться 12 вересня. Однак можливе голосування відбудеться не раніше листопада.

Літнє трансферне вікно 2019 року закрились 8 серпня о 5 годині вечора, що на 2,5 тижні раніше інших основних європейських ліг.

З минулого року трансферне вікно в Англії закривається до старту першого туру АПЛ, а не в кінці серпня, як у всіх топ-чемпіонатах. У 2017 році за це рішення проголосували 14 клубів АПЛ, проте "Манчестер Сіті", "Манчестер Юнайтед", "Кристал Пелас", "Уотфорд" і "Суонсі" тоді проголосували проти, в той час як "Бернлі" утримався.

Європейські клуби не взяли приклад англійців, і тепер раннє закриття трансферного вікна в Англії робить клуби вразливими. Вони можуть втрачати своїх лідерів у серпні, не маючи можливості підписати заміну.

За оцінками видання, на майбутніх зборах клубів ліги рішення про скасування даного правила отримає 11 голосів.

Нагадаємо, клуби АПЛ витратили в останній день літнього трансферного вікна 2017 року рекордну суму.