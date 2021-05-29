"Манчестер Сіті" - "Челсі": букмекери назвали фаворита фіналу Ліги чемпіонів

Сьогодні у фіналі Ліги чемпіонів між собою зустрінуться два англійських клуби - "Манчестер Сіті" і "Челсі". Букмекери вважають фаворитом протистояння клуб з Манчестера.

Так, на перемогу "Манчестер Сіті" в основний час букмекери дають коефіцієнт 1.96, тоді як на тріумф "Челсі" - 4.60. Те, що матч в основний час завершиться внічию - 3.35.

Що стосується підсумкового результату, то тут Сіті "дають 1.45, "Челсі" - 2.85.

Також букмекери вважають, що матч буде малорезультативним. Тотал більше 2.5 (те, що в матчі буде забито 3 і більше голи) оцінюється в 2.41, тоді як на 2 і менше голи - 1.79.