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"Манчестер Сіті" - "Челсі": букмекери назвали фаворита фіналу Ліги чемпіонів

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Порту, Субота 29 травня 2021 15:20
"Манчестер Сіті" - "Челсі": букмекери назвали фаворита фіналу Ліги чемпіонів Фото: сьогодні визначиться переможець Ліги чемпіонів (Getty Images)
Автор: Ігор Литвиненко

Сьогодні у фіналі Ліги чемпіонів між собою зустрінуться два англійських клуби - "Манчестер Сіті" і "Челсі". Букмекери вважають фаворитом протистояння клуб з Манчестера.

Детальніше про прогнози букмекерів - в матеріалі РБК-Україна.

Так, на перемогу "Манчестер Сіті" в основний час букмекери дають коефіцієнт 1.96, тоді як на тріумф "Челсі" - 4.60. Те, що матч в основний час завершиться внічию - 3.35.

Що стосується підсумкового результату, то тут Сіті "дають 1.45, "Челсі" - 2.85.

Також букмекери вважають, що матч буде малорезультативним. Тотал більше 2.5 (те, що в матчі буде забито 3 і більше голи) оцінюється в 2.41, тоді як на 2 і менше голи - 1.79.

Нагадаємо, фінал ЛЧ стартує о 22: 00. Транслювати матч в Україні будуть "Футбол 1" і Volia Football 1.

Як раніше писало РБК-Україна, для "Сіті" це буде перший фінал ЛЧ. "Челсі" вже двічі грало у вирішальних матчах найпрестижнішого клубного турніру Європи, один раз святкувало перемогу. Відзначимо, що вийти в основі "Ман Сіті" має хороші шанси українець Олександр Зінченко. Він може стати третім українцем, який грав у фіналах ЛЧ.

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