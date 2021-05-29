ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

"Манчестер Сити" - "Челси": букмекеры назвали фаворита финала Лиги чемпионов

Новина українською →
Порту, Суббота 29 мая 2021 15:20
"Манчестер Сити" - "Челси": букмекеры назвали фаворита финала Лиги чемпионов Фото: сегодня определится победитель Лиги чемпионов (Getty Images)
Автор: Игорь Литвиненко

Сегодня в финале Лиги чемпионов между собой встретятся два английских клуба - "Манчестер Сити" и "Челси". Букмекеры считают фаворитом противостояния клуб из Манчестера.

Подробнее о прогнозах букмекеров - в материале РБК-Украина.

Так, на победу "Манчестер Сити" в основное время букмекеры дают коэффициент 1.96, тогда как на триумф "Челси" - 4.60. То, что матч в основное время завершится вничью - 3.35.

Что касается итогового результата, то здесь "Сити" дают 1.45, "Челси" - 2.85.

Также букмекеры считают, что матч будет малорезультативным. Тотал больше 2.5 (то, что в матче будет забито 3 и более гола) оценивается в 2.41, тогда как на 2 и менее голов - 1.79.

Напомним, финал ЛЧ стартует в 22:00. Транслировать матч в Украине будут "Футбол 1" и Volia Football 1.

Как ранее писало РБК-Украина, для "Сити" это будет первый финал ЛЧ. "Челси" уже дважды играло в решающих матчах самого престижного клубного турнира Европы, один раз праздновало победу. Отметим, что выйти в основе "Ман Сити" имеет хорошие шансы украинец Александр Зинченко. Он может стать третьим украинцем, игравшим в финалах ЛЧ.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Спорт Манчестер Сити Челси букмекеры Лига Чемпионов
NEWS
Зеленский назначил главу Кировоградской ОГА
Зеленский назначил главу Кировоградской ОГА
DAILY
Опасные игры. Зачем Россия перекрыла Керченский пролив и чем может ответить Украина
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Опасные игры. Зачем Россия перекрыла Керченский пролив и чем может ответить Украина