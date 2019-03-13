Манафорта засудили до 7,5 років в'язниці

Манафорта визнали винним в спробах перешкодити правосуддю, а також в змові проти США

Суд приговорил бывшего политтехнолога Виктора Януковича и руководителя избирательной кампании Дональда Трампа Пола Манафорта еще до 3,5 лет. Об этом сообщает The New York Times.

Издание пишет, что на прошлой неделе другой суд приговорил Манафорта к почти четырем годам тюремного заключения. Таким образом Манафорт получил 7,5 лет тюрьмы. Ранее сообщается, что максимальный срок заключения по новому приговору может составить до 10 лет. Судья Джексон также отметил, что сроки наказания будут добавляться друг к другу.

Манафорт уже признал свою вину в этих преступлениях, а также в сговоре с целью отмывания денег, налогового мошенничества, а также в международном лоббизме без регистрации и согласился сотрудничать со следствием в сентябре.

Однако, как установила судья, он нарушил условия сотрудничества. В прошлом месяце судья Джексон установила, что Манафорт намеренно лгал прокурорам и освободила сторону обвинения от обязательств в рамках соглашения о сотрудничестве с подозреваемым.

Напомним, ранее сообщалось, что Федеральный суд США огласил приговор бывшему главе избирательного штаба Дональда Трампа Полу Манафорту, осудив его до 47 месяцев заключения.

Позже президент США прокомментировал приговор Манафорту. По мнению Трампа, заседание суда, на котором был вынесен приговор Полу Манафорту, свидетельствует об отсутствии связей действующего президента с Россией.