Мамедов розповів, скільки дітей засудили за участь в конфлікті на Донбасі

Він зазначив, що залучені в НВФ неповнолітні беруть участь і в бойових діях проти України.

"Країна-окупант через підконтрольні адміністрації фінансово підтримує військові табори і псевдопатріотичні клуби. Дітей тут готують до бойових дій і нав'язують їм ідеологію сепаратизму і "русского мира", в їх несформовані дитячі голови закладається ненависть до України", - повідомив Мамедов.

В Офісі генпрокурора відзначили, що вже встановлені два організатори даних злочинів, одному з яких оголошено підозру.

"У нас є інформація, що за весь період збройного конфлікту засуджено 54 неповнолітніх громадянина України за участь в НВФ РФ. Частина з них проходила навчання в таких ВПК, які в 2014-2015 роках виникали стихійно, а пізніше вже почали працювати централізовано. Це серйозне порушення міжнародного гуманітарного права ", - пояснив Мамедов.

Він додав, що в матеріалах, переданих до Міжнародного кримінального суду (МКС), містяться факти про проведення з дітьми занять з тактики і стратегії військових дій, будовою сучасного стрілецької зброї.

"Дітей навчають, як застосовувати певні види піхотного озброєння - автомат Калашникова, ручні гранати", - зазначив Мамедов.