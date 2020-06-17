Кабмін розгляне зміни до закону про люстрацію

Мін'юст розробив законопроект про зміни в закон про люстрацію
Міністерство юстиції розробило законопроект про внесення змін у закон про люстрацію. Даний документ повинен розглянути Кабінет міністрів протягом декількох тижнів.
Про це на брифінгу повідомив міністр юстиції Денис Малюська, передає кореспондент РБК-Україна.
За його словами, зміни в закон про люстрацію стануть частиною виконання рішення Європейського суду з прав людини, який визнав цей закон таким, що порушує деякі конвенційні засади. Іншою частиною виконання рішення ЄСПЛ стануть компенсації тим, хто подав скаргу в Європейський суд.
"Свої кроки для приведення законодавства у відповідність ми зробили, ми розробили законопроект про внесення змін у закон про очищення влади, внесли його в Кабінет міністрів України і очікуємо, що він буде розглянутий Кабінетом міністрів України або в наступну середу, або через тиждень. Тиждень-два у нас буде позиція не тільки міністерства, але й позицію всього Кабінету міністрів України і ми винесемо (законопроект - ред.) на розгляд Верховної ради", - сказав Малюська.
Нагадаємо, жовтні 2019 року ЄСПЛ визнав, що звільнення чиновників за законом про люстрацію призвели до порушення їх прав.
В кінці квітня спікер Верховної ради Дмитро Разумков в інтерв'ю РБК-Україна заявив, що не підтримує закон про люстрацію, так як у нього були звільнені ефективні чиновники, які не були замішані в скандалах.
У свою чергу президент Володимир Зеленський зазначив, що є люди, яким не можна скасовувати люстрацію.
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Автор: Игорь Литвиненко