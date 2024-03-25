Малюк об использовании морских дронов против россиян: СБУ никогда не повторяется

Служба безопасности Украины никогда не повторяется в использовании морских дронов против российских оккупантов, чтобы они не смогли подстроить свою оборону.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы СБУ Василия Малюка, которое транслировали в эфире телемарафона.
Малюк спрогнозировал новые спецоперации, которые нанесут еще больший вред врагу - на суше и в море.
"Пусть россияне ожидают очередной "бавовны"… Мы никогда не повторяемся и если они где-то видоизменяются в своей обороне относительно наших морских дронов, то мы идем на шаг впереди. Всему свое время вы все увидите", - анонсировал Василий Малюк.
Глава СБУ напомнил, что Украине с начала полномасштабной войны удалось поразить Крымский мост, а также о морских дронах Sea Baby и "Мамай", с помощью которых уже удалось поразить 11 кораблей России и разблокировать Черное море.
По его словам, с начала войны воины СБУ уничтожили уже более 800 вражеских танков, бронетехнику, системы РЭБ и ПВО.
Напомним, украинские военные уже неоднократно использовали морские дроны против оккупантов. В частности, этим занимаются подразделения Главного управления разведки Минобороны Украины и Службы безопасности Украины.
При помощи таких беспилотников украинским защитникам удалось уничтожить ряд кораблей российских оккупантов.
Вчера, 24 марта, стало известно, что Силы обороны Украины нанесли удары по объектам российских оккупантов в Севастополе. Были уничтожены два десантных корабля РФ и центр связи.
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