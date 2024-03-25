Малюк об использовании морских дронов против россиян: СБУ никогда не повторяется

Малюк спрогнозировал новые спецоперации, которые нанесут еще больший вред врагу - на суше и в море.

"Пусть россияне ожидают очередной "бавовны"… Мы никогда не повторяемся и если они где-то видоизменяются в своей обороне относительно наших морских дронов, то мы идем на шаг впереди. Всему свое время вы все увидите", - анонсировал Василий Малюк.

Глава СБУ напомнил, что Украине с начала полномасштабной войны удалось поразить Крымский мост, а также о морских дронах Sea Baby и "Мамай", с помощью которых уже удалось поразить 11 кораблей России и разблокировать Черное море.

По его словам, с начала войны воины СБУ уничтожили уже более 800 вражеских танков, бронетехнику, системы РЭБ и ПВО.