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Малюк про використання морських дронів проти росіян: СБУ ніколи не повторюється

Фото: Василь Малюк, голова СБУ (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Служба безпеки України ніколи не повторюється у використанні морських дронів проти російських окупантів, щоб вони не змогли підлаштувати свою оборону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю голови СБУ Василя Малюка, яке транслювали в ефірі телемарафону.

Малюк спрогнозував нові спецоперації, які завдадуть ще більшої шкоди ворогові - на суші та в морі.

"Нехай росіяни очікують чергового "бавовни"... Ми ніколи не повторюємося і якщо вони десь видозмінюються у своїй обороні щодо наших морських дронів, то ми йдемо на крок попереду. Усьому свій час ви все побачите", - анонсував Василь Малюк.

Глава СБУ нагадав, що Україні з початку повномасштабної війни вдалося вразити Кримський міст, а також про морські дрони Sea Baby та "Мамай", за допомогою яких уже вдалося вразити 11 кораблів Росії та розблокувати Чорне море.

За його словами, з початку війни воїни СБУ знищили вже понад 800 ворожих танків, бронетехніку, системи РЕБ та ППО.

Використання морських дронів

Нагадаємо, українські військові вже неодноразово використовували морські дрони проти окупантів. Зокрема, цим займаються підрозділи Головного управління розвідки Міноборони України та Служби безпеки України.

За допомогою таких безпілотників українським захисникам вдалося знищити низку кораблів російських окупантів.

Учора, 24 березня, стало відомо, що Сили оборони України завдали ударів по об'єктах російських окупантів у Севастополі. Було знищено два десантні кораблі РФ і центр зв'язку.

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