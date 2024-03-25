Малюк: СБУ продолжает работать, а НПЗ страны-бензоколонки - гореть

"Проведен ряд успешных операций соответствующими дальнобойными дронами", - рассказал Малюк.

По его словам, СБУ уже совершила 13 успешных атак на российские НПЗ, которые уже на треть сократили экспорт российских нефтепродуктов.

Он также напомнил, что Россия с 1 марта официально полностью приостановила экспорт бензина.

Атаки на НПЗ в России

Ранее в украинских спецслужбах отмечали, что Силы обороны за последнее время нанесли удары по 12 российским нефтеперерабатывающим заводам с помощью беспилотников.

Британская разведка заявила, что недавние атаки привели к выходу из строя не менее 10% мощностей российских нефтеперерабатывающих заводов. При этом, по мнению Минобороны Британии, Россия вряд ли сможет оградить все НПЗ от украинских атак.

Недавно издание Financial Times сообщило, что США якобы призвали Украину прекратить атаки на российскую энергетическую инфраструктуру. Вашингтон опасается, что удары по российским НПЗ могут привести к росту мировых цен на нефть и бензин.

В свою очередь вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина на Киевском форуме безопасности заявила, что НПЗ на территории России являются законными целями Украины с военной точки зрения. Нанося удары по этим объектам Силы обороны действуют по лучшим стандартам НАТО, добавила чиновница.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина не получала призывов со стороны Соединенных Штатов Америки о прекращении атак по российским нефтеперерабатывающим заводам.

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