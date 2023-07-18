Маляр о ситуации под Купянском и Бахмутом: инициатива на стороне ВСУ, есть продвижение вперед

Ситуация на Купянском направлении

По словам Маляр, наступление врага на Купянском направлении пока безуспешно.

"Бои продолжаются, но инициатива уже на нашей стороне", - сказала она.

Бои под Бахмутом

Маляр объяснила, что на южном фаланге вокруг Бахмута сегодня, как и все предыдущие дни, было продвижение украинских войск.

"На северном фланге сегодня продолжались бои. Враг пытается вернуть утраченные позиции", - сообщила заместитель министра обороны.

Маляр отмечает, что украинским военным приходится иметь дело с плотным минированием и интенсивным вражеским огнем.

Ситуация вокруг Бахмута и Купянска

Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый сегодня сообщал, что российские военные пытаются перехватить инициативу на Лимано-Купянском направлении фронта.

"Здесь (на Лимано-Купянском направлении – ред.) враг пытается перехватить инициативу. Силы обороны сдерживают его", - сказал он.

Кроме того, Череватый сообщал, что захватчики сосредоточили на Лимано-Купянском направлении более 100 тысяч военных. Это почти столько же солдат, сколько участвовало в войне в Афганистане.

А вот командующий Сухопутными войсками Александр Сырский заявил, что украинские военные продолжают контрнаступательные действия в Бахмуте и на Бахмутском направлении. Российские войска взимают в этот район резервы, чтобы помешать продвижению сил обороны.