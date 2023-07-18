Маляр про ситуацію під Куп'янськом і Бахмутом: ініціатива на боці ЗСУ, є просування вперед

Ситуація на Куп'янському напрямку

За словами Маляр, наступ ворога на Куп‘янському напрямку наразі безуспішний.

"Бої тривають, але ініціатива вже на нашому боці", - сказала вона.

Бої під Бахмутом

Маляр пояснила, що на південному фланзі довкола Бахмута сьогодні, як і всі попередні дні, було просування українських військ.

"На північному фланзі сьогодні тривали бої. Ворог намагається повернути втрачені позиції", - повідомила заступник міністра оборони.

Маляр зазначає, що українським військовим доводиться мати справу зі щільним замінуванням та інтенсивним ворожим вогнем.

Ситуація навколо Бахмута та Куп'янська

Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий сьогодні повідомляв, що російські військові намагаються перехопити ініціативу на Лимано-Куп'янському напрямку фронту.

"Тут (на Лимано-Куп'янському напрямку - ред.) ворог намагається перехопити ініціативу. Сили оборони стримують його", - сказав він.

Окрім того, Череватий повідомляв, що загарбники зосередили на Лимано-Куп'янському напрямку понад 100 тисяч військових. Це майже стільки ж солдатів, скільки й брало участь у війні в Афганістані.

А от командувач Сухопутними військами Олександр Сирський заявив, що українські військові продовжують контрнаступальні дії в Бахмуті та на Бахмутському напрямку. Російські війська стягують в цей район резерви, щоб завадити просуванню сил оборони.