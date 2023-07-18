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Маляр о ситуации под Купянском и Бахмутом: инициатива на стороне ВСУ, есть продвижение вперед

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Украина, Вторник 18 июля 2023 20:04
Маляр о ситуации под Купянском и Бахмутом: инициатива на стороне ВСУ, есть продвижение вперед Фото: заместитель министра обороны Украины Анна Маляр (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Вооруженные силы Украины сдерживают вражеские силы на Купянском и Бахмутском направлениях, места воинам удается продвигаться вперед.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление замминистра обороны Украины Анны Маляр.

Ситуация на Купянском направлении

По словам Маляр, наступление врага на Купянском направлении пока безуспешно.

"Бои продолжаются, но инициатива уже на нашей стороне", - сказала она.

Бои под Бахмутом

Маляр объяснила, что на южном фаланге вокруг Бахмута сегодня, как и все предыдущие дни, было продвижение украинских войск.

"На северном фланге сегодня продолжались бои. Враг пытается вернуть утраченные позиции", - сообщила заместитель министра обороны.

Маляр отмечает, что украинским военным приходится иметь дело с плотным минированием и интенсивным вражеским огнем.

Ситуация вокруг Бахмута и Купянска

Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый сегодня сообщал, что российские военные пытаются перехватить инициативу на Лимано-Купянском направлении фронта.

"Здесь (на Лимано-Купянском направлении – ред.) враг пытается перехватить инициативу. Силы обороны сдерживают его", - сказал он.

Кроме того, Череватый сообщал, что захватчики сосредоточили на Лимано-Купянском направлении более 100 тысяч военных. Это почти столько же солдат, сколько участвовало в войне в Афганистане.

А вот командующий Сухопутными войсками Александр Сырский заявил, что украинские военные продолжают контрнаступательные действия в Бахмуте и на Бахмутском направлении. Российские войска взимают в этот район резервы, чтобы помешать продвижению сил обороны.

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