ВСУ продолжают контрнаступательные операции под Бахмутом: карты боев от ISW

ВСУ продолжают контрнаступательные действия в районе Бахмута, что привело к снижению интенсивности боев в самом городе.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Ситуация в Луганской и Харьковской областях

Российские войска совершили ограниченные наземные атаки северо-восточнее Купянска и вдоль линии Сватово-Кременная 11 мая. На геолокационных кадрах, опубликованных 11 мая, видны артиллерийские подразделения 6-й общевойсковой армии (Западного военного округа), действующие вблизи Ольшан (15 км северо-восточнее Купянска).

Украинский Генштаб сообщил, что российские войска вели безуспешные наступательные действия в районе Серебрянского леса (10 км к югу от Кременной). 10 мая российский военный блоггер заявил, что российские войска совершили наземные атаки вблизи Масютовки (12 км северо-восточнее Купянска), Стельмаховки (15 км северо-западнее Сватового), Макеевки (22 км северо-западнее Кременной) и Белогоровки (10 км к югу от Кременной).

Бои на Донбассе

Украинские силы продолжали проводить локализованные контратаки вокруг Бахмута 11 мая. Геолокационные кадры показывают, что украинские силы оттеснили российские силы с участка трассы Т0504 Бахмут-Времен Яр на юго-западе Бахмута.

Российские "военкоры" утверждали, что украинские силы продвинулись северо-западнее Бахмута в районе Богдановки (6 км северо-западнее Бахмута) и Хромового (непосредственно к западу от Бахмута) после того, как российские войска отступили с позиций к северу от Хромового. Они также утверждали, что украинские силы атаковали Бахмут, чтобы снизить давление на трассу Бахмут-Времен Яр. Один из военных блоггеров утверждал, что украинские силы восстановили позиции к югу и юго-западу от Ивановского (6 км к западу от Бахмута) и к западу от Клищиевки (6 км к юго-западу от Бахмута).

Успешные локализованные украинские контратаки, вероятно, сдерживали российские наступательные усилия в Бахмуте на 11 мая. Украинские официальные лица сообщили, что российские войска совершили 15 наземных атак в Бахмуте и близ Ступочек (13 км юго-западнее Бахмута), что является заметным уменьшением количества зарегистрированных российских наземных атак в районе Бахмута. Российский военный блоггер назвал нападение на Ступочки рискованным.

Российские "военкоры" раскритиковали российские 4-ю и 374-ю мотострелковые бригады (2-й армейский корпус) за то, что они покинули свои позиции северо-западнее Клищиевки во время украинских контратак, и заявили, что силы группы "Вагнера" заняли прежние позиции бригад, чтобы предотвратить глубокое проникновение российских линий, предположительно лишив "Вагнера" личного состава, который иначе мог бы быть выделен для наступательных действий в Бахмуте.

Владелец "Вагнера" Евгений Пригожин утверждал, что его боевикам нужно продвинуться всего на 625 метров, чтобы достичь западного въезда в Бахмут, что говорит о том, что Пригожин не желает полностью отказываться от своей цели завершить захват Бахмута в пользу обороны от локальных украинских. контратак.

Сообщается, что добровольческий батальон Республики Татарстан "Алга" (входит в состав 72-й мотострелковой бригады 3-го армейского корпуса) после отступления 9 мая потерял связь со связанными с личным составом социальными сетями. Батальон "Алга" является одним из двух подразделений 72-й бригады; нет информации о том, была ли разбита или отступила вторая часть бригады - добровольческий батальон "Молот".

11 мая российские войска продлили ограниченные наземные атаки на линии Авдеевка-Донецк. Украинский Генштаб сообщил, что российские войска совершили безуспешные наземные атаки вблизи Авдеевки, Марьинки (27 км юго-западнее Авдеевки) и Новомихайловки (36 км юго-западнее Авдеевки).

Российский военный блоггер утверждал, что российские войска добились незначительных успехов к западу от Каменки (5 км к северо-востоку от Авдеевки) и к северо-востоку от Опросного (3 км к юго-западу от Авдеевки), а также продолжили наземные атаки у трассы N20 к западу от Новобахмутовки (9 км северо-западнее Авдеевки).

Сообщается, что 11 мая украинские силы совершили ограниченную и локализованную контратаку на западе Донецкой области. Российский "военкор" утверждал, что украинские силы контратаковали и пересекли реку Шайтанка вблизи Новодонецкого (12 км юго-восточнее Великой Новоселки).

"Южная ось"

11 мая российские войска обстреляли украинские позиции к западу от Гуляйполя и Херсонской области. Украинское южное оперативное командование сообщило, что российские войска увеличили интенсивность обстрелов и 98 раз обстреляли западный (правый) берег Херсонской области.

Сообщается, что на фоне переговоров по Черноморской зерновой инициативе российские войска активизируются в обстрелах Днепро-Бузкой устья. Украинские военные официальные лица сообщили, что российские войска нанесли удары по Станиславу (33 км к юго-западу от города Херсона) и Кизомису (20 км к юго-западу от города Херсона) с применением семи управляемых авиационных бомб КАБ-500 и попали в цель по гражданской инфраструктуре в Запорожье двумя ракетами С-300. Российский "военкор" заявил, что на острове Большой Потемкин в дельте Днепра к югу от Херсона продолжаются бои.

Сообщается, что российские войска планируют "эвакуировать" персонал Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) в Россию. Украинский оператор атомной энергетики "Энергоатом" 11 мая сообщил, что российские оккупационные власти планируют "эвакуировать" из Энергодара около 3100 человек.

В "Энергоатоме" сообщили, что российские оккупационные власти обсуждают увольнение 2700 работников (и их семей) ЗАЭС, заключивших договоры с фейковой "Эксплуатационной организацией Запорожской АЭС" или другой компанией "Росатома". Энергодар заявил, что российские войска запретили работникам ЗАЭС покидать город с начала оккупации, а украинский Генштаб отметил, что российские войска уже депортировали несколько семей работников ЗАЭС из Энергодара в Ростовскую область. Ранее ISW сообщал о похищении российскими войсками сотрудников ЗАЭС для усиления российского контроля за работой ЗАЭС.