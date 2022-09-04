Маляр про ситуацію на фронті: події розвиваються за планом

"Лінія фронту дуже широка - 2500 кілометрів. На 1300 йдуть активні бойові дії. На одних напрямках і ділянках ми відбиваємо атаки ворога, на інших рухаємося вперед, адже оборонна операція - це комплекс різних заходів і постійна динаміка. Станом на сьогоднішній день події розвиваються за планом", - підкреслила Маляр.

При цьому вона похвалила всіх українців, які перестали постити неперевірену інформацію про дії наших військових.

"Радує, що ніхто не помер в очікуванні інформації від офіційних джерел про деокупацію деяких населених пунктів. Тобто жага перемоги пересилила спрагу "просто хочу знати прямо зараз", - зазначила вона.

За словами Маляр, офіційну інформацію публікують із затримкою, оскільки "будь-який результат потрібно закріпити і розкривати інформацію необхідно тоді, коли ворог точно не зможе нічого змінити".