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Маляр про ситуацію на фронті: події розвиваються за планом

Фото: Анна Маляр, заступник міністра оборони України (facebook.com/ganna maliar)
Автор: Іван Носальський

В даний момент події на лінії фронту розвиваються за планом українських військових. Проводяться успішні наступальні та оборонні дії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника міністра оборони України Ганну Маляр в Telegram.

"Лінія фронту дуже широка - 2500 кілометрів. На 1300 йдуть активні бойові дії. На одних напрямках і ділянках ми відбиваємо атаки ворога, на інших рухаємося вперед, адже оборонна операція - це комплекс різних заходів і постійна динаміка. Станом на сьогоднішній день події розвиваються за планом", - підкреслила Маляр.

При цьому вона похвалила всіх українців, які перестали постити неперевірену інформацію про дії наших військових.

"Радує, що ніхто не помер в очікуванні інформації від офіційних джерел про деокупацію деяких населених пунктів. Тобто жага перемоги пересилила спрагу "просто хочу знати прямо зараз", - зазначила вона.

За словами Маляр, офіційну інформацію публікують із затримкою, оскільки "будь-який результат потрібно закріпити і розкривати інформацію необхідно тоді, коли ворог точно не зможе нічого змінити".

Нагадаємо, раніше стало відомо, що, за даними Генштабу, українські захисники відбили ворожі атаки в районах восьми населених пунктів.

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